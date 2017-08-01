Около 60 человек пострадали в ДТП в центре Италии

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На трассе в центре Италии произошла авария с участием автобуса, грузовика и четырех легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали около 60 человек, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.

Около 60 человек получили различные травмы в результате столкновения автобуса, грузовика и четырех легковых автомобилей недалеко от города Суббьяно в центре Италии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Авария произошла на региональной автодороге в тосканской провинции Ареццо. В результате ДТП в тяжелом состоянии были госпитализированы водитель автобуса и еще три человека. Остальные пострадавшие отделались легкими ранениями и ушибами.

В настоящее время на месте дежурят сотрудники полиции, скорой помощи и пожарной службы. Причины и обстоятельства аварии пока не установлены.

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