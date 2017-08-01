США проведут испытания межконтинентальной баллистической ракеты

Теги: В мире сша армия ракета военный

Военно-воздушные силы США намерены провести в среду очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Цель испытаний - проверить надежность и точность ракеты. Она не будет оснащена боеголовкой.

В США в среду пройдет очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, передает ТАСС.

Запуск будет осуществлен с базы ВВС Ванденберг (штат Калифорния) в период с 00:01 до 6:01 среды по местному времени (с 10:01 по 16:01 по Москве). Цель испытаний - проверить надежность и точность ракеты. Она не будет оснащена боеголовкой.

МБР испытывали 3 мая. Учения прошли успешно. Ракета также была запущена с базы Ванденберг, пролетела 6700 километров и упала в южной части Тихого океана. До этого запуск производили 26 апреля.

Читайте также:

Пентагон заподозрил КНДР в пуске ракеты с подводной лодки

МИД: попытки США обвинить Россию и Китай в ситуации с КНДР несостоятельны

США могут ввести санкции против Китая из-за ситуации вокруг КНДР

США обвинили Россию и Китай в напряженности вокруг КНДР