В аварии с микроавтобусом в Забайкалье погибли пять человек

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В Забайкальском крае полицейские выясняют обстоятельства столкновения автомобиля "ГАЗ Соболь" с "КамАЗом", в результате которого погибли пять человек, в том числе восьмилетняя девочка. По данным следствия, 38-летний водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу, отчего и произошло столкновение.

В Забайкалье устанавливают причины ДТП, в результате которого погибла семья из пяти человек: двое детей - восьми и 12 лет, их родители и бабушка, сообщает "ТВ Центр".

Во вторник вечером на трассе "Амур" водитель микроавтобуса "Соболь" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с "КамАЗом". От удара обе машины загорелись. Все, кто находился в салоне микроавтобуса, погибли на месте, водитель грузовика госпитализирован.