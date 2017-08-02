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Национальный музей Дамаска открылся для посетителей после создания зоны деэскалации. Он не работал несколько лет, а ценные экспонаты находились под угрозой - террористы охотно сбывают их на чёрном рынке. Так что раритеты приходилось укрывать от обстрелов и охранять.

Сокровище нации. В музее Дамаска собраны экспонаты многих эпох и народов. Из-за войны уже несколько лет исторический комплекс закрыт. Боялись, что боевики украдут ценности. Сейчас, когда ситуация вокруг сирийской столицы нормализуется, это место вновь готово встречать гостей, передает "ТВ Центр".

Бронированная дверь ведет в хранилище. Сюда свозят культурные ценности из музеев Сирии. Осажденный Дейр-эз-Зор, разрушенные Идлиб и Алеппо, разграбленная Пальмира. Семейная гробница, датированная 107 годом нашей эры, вывезена как раз оттуда.

"Я очень рад, что мы успели вывезти эти исторические находки из Пальмиры, пока их не похитили боевики. Это была бы утрата для всего мира", - рассказал хранитель музея Халдон Эссаед.

Торговля историческими ценностями - не последняя статья доходов террористов. Статуя Афины на черном рынке могла бы стоить несколько сотен тысяч долларов. Табличка с надписью на древнем угаритском языке вообще не имеет цены.

В самом здании много пустых стендов. Самые ценные экспонаты спрятаны в укрепленном хранилище, но кое-что всё же осталось здесь. Фреска из старейшей синагоги, найденной археологам на Евфрате, практически вмонтирована в стену. Рисковать и снимать не стали. Библейские сюжеты свидетельствуют о том, что не все еврейские общины в III веке соблюдали ветхозаветный запрет на изображение людей.

Эти аллеи, как и вся Сирия, музей под открытым небом. Для посетителей впервые за 6 лет открыли внутренний двор исторического комплекса. Скоро здесь откроется большая выставка со спасенными из разных городов экспонатами.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр", Дамаск, Сирия.