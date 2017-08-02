Украина готовит иск к России из-за строительства Крымского моста

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Власти Украины намерены подать иск к России из-за ограничения судоходства в Керченском проливе в связи со строительством моста. В настоящее время Киев считает убытки от недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами.

Власти Украины подадут иск к России из-за ограничения судоходства в связи со строительством Крымского моста. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на украинского министра инфраструктуры Юрия Лавренюка.

"Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России отделяет проблему перекрытия Керченского канала и введение ограничений по хождению судов. Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами", - сказал он.

Как сообщил ранее министр транспорта России Максим Соколов, из-за морской операции по перевозке и установке самых габаритных конструкций Крымского моста будет минимально ограничено судоходство. По его словам, единовременная приостановка движения по фарватеру составит не более трех суток. Соколов подчеркнул, что канал будет открываться для прохода судов сразу же после завершения технологических операций.