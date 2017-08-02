Ярошенко просит журналистов газеты Guardian расследовать его дело

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Летчик Константин Ярошенко просит журналистов британской газеты Guardian расследовать его дело.

Осужденный в США российский летчик Константин Ярошенко намерен привлечь журналистов газеты The Guardian, чтобы они провели независимое и объективное расследование его дела. Об этом в среду пишет газета "Известия".

Ярошенко призвал посетить место его заключения, что, по его мнению, даст возможность провести объективное расследование. "Я был бы рад, если бы вы или другой журналист The Guardian посетили меня в тюрьме, чтобы я мог все подробно рассказать. И если бы вы посетили мою семью в Ростове (я лично официально приглашаю, чтобы вы все лично посмотрели и разобрались) — моя дочь владеет английским языком, — пообщались с моей семьей и моими адвокатами в России, представителями Министерства юстиции России, прокуратурой России, МИД России", — сказал россиянин.

В начале июля Ярошенко отправил письмо президенту США Дональду Трампу, в котором попросил вернуть его на Родину. По словам россиянина, в тюрьме ему приходится сталкиваться с различными трудностями, в частности, из-за того, что свои проблемы ему необходимо объяснять на иностранном языке. Кроме того, он отметил, что больше всего страдает от разлуки с семьей.

Занимавшийся пассажирскими и грузовыми авиаперевозками Константин Ярошенко в странах Африки, был арестован в 2010 году в Либерии сотрудниками американских спецслужб. Позднее его экстрадировали в США. По версии следствия, летчик взялся доставить в Соединенные Штаты четыре тонны кокаина из Венесуэлы через Либерию. Сам Ярошенко отказался признать свою вину. В 2011 году его приговорили к 20 годам тюрьмы.