"Банду GTA" конвоировали с грубыми нарушениями инструкций

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Число конвоиров при доставке "банды GTA" было снижено в 5 раз: пятерых подсудимых должны были сопровождать не два, а 10 охранников. Кроме того, по инструкции, нельзя пользоваться лифтом, для этого есть специальная "конвойная лестница", а руки особо опасных преступников должны были находиться в положении "наручники сзади", а не спереди. Об этом рассказал ветеран органов МВД Никита Коновалов, десять лет прослуживший в конвое.

Конвоирование пятерых подсудимых по делу "банды GTA" происходило с грубыми нарушениями инструкций, об этом Газете.ru рассказал ветеран органов МВД Никита Коновалов, десять лет прослуживший в конвое.

Особо опасных обвиняемых должны сопровождать по двое сотрудников конвоя, в случае с пятью членами "банды GTA" их должно было быть 10. Однако на деле их сопровождали двое и одна из сотрудников – женщина. По правилам, женщина не участвует в конвоировании обвиняемых, которым грозит пожизненное заключение.

Коновалов рассказал, что категорически нельзя пользоваться лифтом при сопровождении обвиняемых, для этого в судах есть специальная "конвойная" лестница. На ней напасть на полицейских сложнее, чем в лифте.

Особо опасных преступников обычно водят в положении "наручники сзади", однако в случае с "бандой GTA" этим правилом пренебрегли и закрепили руки спереди.

"Наручники, если они застегнуты спереди, — почти готовая удавка. А как мы знаем, женщину-полицейского пытались задушить. Второго же полицейского элементарно зажать вдвоем-втроем в углу и не дать выстрелить", - поделился Коновалов.

Бывший конвойный рассказал, что выводить из машины и заводить в зал суда подозреваемых надо было поодиночке. В зале суда должны были находиться полицейские в штатском.

1 августа пятеро подсудимых по делу "банды ГТА" напали на конвоиров в лифте здания Мособлсуда. В результате перестрелки трое арестованных были ликвидированы и двое ранены. Также во время стрельбы огнестрельное ранение получил сотрудник Росгвардии, еще двое полицейских были травмированы. По данному факту СКР возбудил уголовное дело.

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