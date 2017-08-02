ЦБ отозвал лицензию у краснодарского банка "Крыловский"

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Центробанк отозвал лицензию у краснодарского банка "Крыловский". В ходе его проверки была выявлена крупная недостача средств. Руководство не предприняло действий по нормализации деятельности организации, а, наоборот, предоставляло ЦБ недостоверную отчетность и выводило активы с ущербом для кредиторов.

Центробанк отозвал лицензию у краснодарского банка "Крыловский". Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Как отметили в ЦБ, во время проверки 26 июля у банка была выявлена крупная недостача средств.

"Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. Более того, в их действиях прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в представлении в Банк России недостоверной отчетности, выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков", - сообщили в пресс-службе "Банка России".

Банк "Крыловский" является участником системы страхования вкладов. По состоянию на 1 июля 2017 года организация занимала 360 место в банковской системе России по величине вкладов.