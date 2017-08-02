В школах могут ввести бесплатные занятия по шахматам

Теги: школа дети Образование

Министр образования и науки России Ольга Васильева считает, что в российских школах должны быть введены общедоступные и бесплатные занятия шахматами.

Глава Минобразования Ольга Васильева считает необходимым сделать занятия по шахматам обязательными во всех школах. Об этом пишет в среду газета "Известия".

Отмечается, что эта игра почти на треть повышает успеваемость школьников. В некоторых регионах России уже есть такие секции, отметила Васильева.

"В Самарской области в шахматы играют 42 школы. Тюменская область играет, Ханты-Мансийский округ играет. Огромные регионы, в которых играют повсеместно. Интерес к шахматам в обществе возвращается", - сказала министр.