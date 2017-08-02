Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

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Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Воздушно-десантных войск личный состав и ветеранов ВДВ. Глава государства отметил важность того, что нынешнее поколение десантников хранит традиции предшественников и достойно справляется с поставленными задачами.

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства заявил, что в этот день мы чествуем смелых и сильных духом людей, по зову сердца выбравших для себя нелегкую, ответственную и почетную службу. Путин отметил, что именно в этом роду войск особенно ценны законы боевого братства. Президент выразил благодарность также ветеранам-десантникам, которые своими отвагой и мужеством создавали историю "крылатой пехоты".

"Важно, что нынешнее поколение солдат и офицеров бережно хранит ратные традиции своих предшественников, достойно справляется с поставленными задачами, неизменно демонстрирует безупречную выучку, сплочённость, верность воинскому долгу. Честно служит России", - говорится в телеграмме президента.