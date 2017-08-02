В Москве безработный переломал ребра своей пожилой матери

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В районе Ясенево на юго-западе Москвы безработный мужчина избил до смерти собственную 66-летнюю мать. Ее труп нашли с множественными гематомами тела, а также переломами ребер и груди. Подозреваемый задержан.