В Москве безработный переломал ребра своей пожилой матери
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В районе Ясенево на юго-западе Москвы безработный мужчина избил до смерти собственную 66-летнюю мать. Ее труп нашли с множественными гематомами тела, а также переломами ребер и груди. Подозреваемый задержан.
Московская полиция задержала подозреваемого в убийстве собственной матери в квартире на юго-западе столицы, сообщает агентство "Москва".
Инцидент произошел в квартире на Новоясеневском проспекте. В помещении обнаружили труп 66-летней женщины с множественными гематомами тела, а также переломами ребер и груди. На следующий день в той же квартире был задержан ее безработный 40-летний сын.
Возбуждено уголовное дело по статье " Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего".
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