Следователи допрашивают свидетелей по делу о стрельбе в Мособлсуде
Теги: суд Происшествие росгвардия
Расследованием дела о перестрелке в Московском областном суде занимаются специалисты Главного управления Следственного комитета. Они изучают записи с камер видеонаблюдения, допрашивают очевидцев и свидетелей. Кроме того, назначены необходимые экспертизы и проверки. Между тем, в больницах остаются двое пострадавших конвоиров, а также боец Росгвардии.
Один из бойцов Росгвардии, получивший в перестрелке накануне огнестрельное ранение, переведен в специализированный военный госпиталь. Плечо, куда попала пуля, забинтовано, но на ногах мужчина держится уверенно. Его здоровье - вне опасений медиков. Двое пострадавших конвоиров в среду также остаются под наблюдением врачей. Их состояния оцениваются как стабильные. Также в больницах раненые нападавшие, передает "ТВ Центр".
Всю ночь в здании Московского областного суда работали следователи. Восстановлена хронология событий. Около 14 часов во вторник завершилось очередное судебное заседание над девятью членами группировки, которая расправлялась с водителями на трассах Подмосковья. Подсудимых выводили из зала двумя группами. По четыре и пять человек. На пятерых конвоируемых оказалось всего двое конвойных. На первый этаж спускались на лифте, где и произошло нападение. Преступники остановили кабину, отобрали у конвоя табельное оружие, взяли сопровождавших в заложники и с ними вышли из лифта. В коридоре завязалась перестрелка. Звуки выстрелов попали на аудиозапись одного из судебных заседаний.
Ответным огнем бойцы Росгвардии ликвидировали троих нападавших. Двое были ранены. Также ранения получили конвойные и один гвардеец. Сейчас главный вопрос следствия - как в принципе стало возможным такое дерзкое преступление в таком месте. По неподтвержденной информации, один из нападавших пронес с собой в суд заточку. Тщательной проверки заслуживают действия конвоя.
"Были допущены следующие ошибки. Во-первых, плохо были обысканы конвоируемые. Во-вторых, конвоирование осуществлялось явно не достаточной численностью сотрудников. Пять человек сопровождали всего двое. Из них одна женщина. И третье - они перевозились в лифте", - рассказал полковник внутренней службы в отставке Александр Маланкин.
Члены банды были задержаны в 2014 году. Выходцы из Средней Азии по ночам раскладывали на трассах шипы, водители останавливались поменять проколотые колеса. В это время преступники выбирались из засады и расстреливали своих жертв. В общей сложности были убиты 17 человек. Обвинение настаивало для участников банды на высшей мере наказания - пожизненном заключении.
"Предвосхищая решение суда, предполагали, что им могут вынести наказание в виде пожизненного лишения свободы, и предпочли таким образом уйти из этого мира", - отметил юрист Владислав Поликаркин.
По факту перестрелки возбуждено три уголовных дела. Четырёх членов банды, не участвовавших в нападении, допрашивают следователи. Судебные заседания продолжатся на следующей неделе и пройдут под усиленной охраной.
Павел Прокопенко, "ТВ Центр".
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