Ливень затопил Уфу. Видео

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В результате сильных дождей и града оказались затоплены центральные улицы Уфы. Ситуацию осложнял порывистый ветер, который буквально сносил местных жителей с ног.

Кадрами удара стихии в Уфе активно делятся очевидцы в соцсетях. Вода не только на дорогах, но даже в салонах автобусов и трамваев. К выходу не пробраться - пассажиры вынуждены были некоторое время оставаться на местах. А автомобилистам пришлось буквально выплывать из пробок. Водители в ожидании помощи залезали на крыши машин, передает "ТВ Центр".

Последствия непогоды сейчас ликвидируют коммунальщики. В некоторых районах города полностью меняют асфальт.