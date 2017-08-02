Фонд Елизаветы Глинки эвакуирует из Донбасса 7 тяжелобольных детей

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На лечение в Россию из Донбасса направили семь тяжелобольных детей. Рейс организовал благотворительный фонд "Справедливая помощь доктора Лизы". Самому младшему ребенку шесть месяцев, старшему - 13 лет. Всем им требуется высококвалифицированная помощь медиков.

Благотворительный фонд "Справедливая помощь Доктора Лизы" везет в Россию группу тяжелобольных детей из Донецкой и Луганской народных республик, сообщает "ТВ Центр". Здесь им помочь уже не могут, поскольку нет необходимых специалистов и лекарств. В Москве детей обеспечат необходимыми медикаментами, квалифицированными врачами и высокотехнологичным оборудованием.

"У нас 7 детей. Это дети с онкологическими, нейрохирургическими заболеваниями, с офтальмологическими серьезными проблемами. К сожалению, только один ребенок лечится за бюджетный счет, но шестерым детям, к счастью, с помощью наших друзей и спонсоров удалось найти средства, чтобы они лечились за деньги нашей организации", - рассказала руководитель проектов помощи детям Донбасса и Сирии Наталья Авилова.

В этом году организацией, созданной доктором Лизой, было эвакуировано на лечение в московские больницы 36 детей. Большинство пациентов приезжают из Донецка, один - из Луганской области.

Сейчас самому младшему ребенку шесть месяцев, старшему — 13 лет. Комфортабельный автобус доставил пассажиров пациентов до Ростова-на-Дону, оттуда борт санавиации доставил детей в российскую столицу.

"Самолет Sukhoi Superjet оборудован специальными медицинскими модулями для оказания необходимой медицинской помощи во время полета. Для проведения мониторного наблюдения и ингаляций кислородом", - сообщил заместитель начальника медицинской службы отряда "Центроспас" МЧС России Евгений Штанник.

Маленьких пациентов примут 2 московских стационара: клиника доктора Рошаля - НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и Морозовская детская больница.

Чтобы избежать авиаперелетов, травматичных для больных детей, в Фонде решили продолжить программу по повышению квалификации кардиохирургов и травматологов ДНР и ЛНР, начатую доктором Лизой. Ожидается, что впоследствии они смогут лечить детей на месте. Первых специалистов ждут в Москве уже в середине августа.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".