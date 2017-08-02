Воздушно-десантным войскам исполнилось 87 лет

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Сегодня в России отмечают день Воздушно-десантных войск. С профессиональным праздником военнослужащих поздравил Владимир Путин. В этом году элитному подразделению исполняется 87 лет. Торжественные мероприятия проходят во всех регионах страны, а также за рубежом. В программе дня - показательные выступления десантников, встречи с ветеранами, концерты и многое другое.

День ВДВ во Владивостоке уже традиционно отмечают автопробегом, передает "ТВ Центр". Автоколонну формируют на острове Русский. Голубые береты проедут по центральным улицам города. На машинах десятки флагов с эмблемой ВДВ и главным девизом: "Никто кроме нас!". Автопробег в этот праздник проводят уже третий год. Второго августа десантники откладывают все важные дела ради встречи с сослуживцами.

Военнослужащие из 83-ей отдельной десантно - штурмовой бригады, которая дислоцируется в Приморье, принимали участие в боевых действиях. Поэтому после автопробега идут памятные мероприятия. Десантники возложили венки и цветы к мемориалу приморцев, погибших в локальных войнах. Минутой молчания почтили память тех, кто, выполняя воинский долг, не вернулся домой.

"Это адский труд. Поэтому они ценят эту красоту беретов, красоту флагов и понимают цену, которую платят и в мирное, и в боевое время", - рассказал председатель краевой общественной организации ветеранов ВДВ Андрей Водеников.

Несмотря на рабочий день, к митингу присоединились и горожане. Многие из них когда-то проходили срочную службу в войсках ВДВ, и сегодня они тоже в беретах и тельняшках. Покидать место встречи никто не спешит: встреча с сослуживцами – это почти семейный праздник.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.