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Депутат Верховной Рады Надежда Савченко призналась, что работала в службе секса по телефону. По ее словам, на тот момент ей был 21 год. Савченко отметила, что зарплата на то время была шикарная - 100 долларов, а сама она адекватно относилась ко всему.

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко работала в службе секса по телефону. Об этом она рассказала в интервью украинскому изданию "Главком".

По ее словам, на тот момент ей был 21 год. На прослушивание она пришла с подругой.

"Да, работала. Это стало возможным, опять-таки, из-за адекватного отношения ко всему. Такую работу может выдержать не каждый, я это увидела на отборе. Мы с подругой искали работу, увидели объявление в газете: "девушка, с приятным голосом, с умением разговаривать на любые темы", - рассказала Савченко.

По ее словам, поначалу она не знала, какую именно работу там предлагают. На прослушивании ей предложили прочитать в микрофон эротическую сцену из любовного романа.

"Многие девушки, которые пришли на отбор, были в шоке, шли оттуда – мало кто мог это прочитать. Я себе сказала: "ты актриса, ты это прочтешь", - сказала депутат.

Она отметила, что зарплата в этой службе на тот момент была шикарная - 100 долларов.