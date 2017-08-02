Тиллерсон: США намерены сотрудничать с Россией, несмотря на санкции

У администрации президента Трампа сохраняется желание налаживать отношения с Россией, несмотря на то, что Конгресс недавно принял новый пакет антироссийских санкций. Об этом заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон, выступая перед журналистами. Однако что именно намерен делать Белый дом, чтобы преодолеть кризис в российско-американских отношениях, понятнее из выступления госсекретаря не стало.

По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, его жизнь спокойной никак не назовешь. Признается журналистам - президент Трамп может вызвать его для беседы в любое время дня и ночи, в будни и выходные - как только что-то придет ему в голову. Неугомонность шефа, видимо, передалась и подчиненным. Спустя полгода на посту госсекретаря Тиллерсон решил отчитаться об итогах работы. И практически сразу признал: на одном из главных направлений внешней политики - сотрудничестве с Россией - похвастаться нечем, передает "ТВ Центр".

"Как вы знаете, отношения с Россией по-прежнему испытывают значительный стресс. Как я указывал в своей первой поездке в Москву и на встречах в Кремле с президентом Путиным, наши отношения находятся на историческом минимуме со времен окончания "холодной войны" и могут еще ухудшиться. Вопрос: случится ли это после событий прошлой недели или мы все-таки сможем поддерживать некоторый уровень стабильности и находить пути решения проблем, чтобы они не переросли в открытый конфликт", - отметил Тиллерсон.

Что сделал Вашингтон для улучшения отношений, из выступления Тиллерсона так и осталось неясным. А вот вопрос об их дальнейшей стагнации прозвучал. Событиями прошлой недели госсекретарь назвал принятый Конгрессом закон о санкциях против нашей страны. И неожиданно заявил, что администрация США примет меры, чтобы новый пакет ограничений не подорвал попытки восстановления связей двух стран. "Мы не можем позволить Конгрессу сбить нас с пути попыток восстановить отношения с Россией", - заявил Тиллерсон.

Впрочем, как это будет реализовано, Тиллерсон не объяснил и, отвечая уже на следующий вопрос, лишь подтвердил: законодатели приняли решение и все признаки указывают на то, что президент подпишет санкционный закон. Практически одновременно свой брифинг проводила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. И здесь также в центре внимания - Россия. Вернее, связанные с нею, как считает пресса, действия президента США. Washington Post сообщила, что Трамп якобы лично подготовил заявление, объясняющее встречу его сына с российским адвокатом Натальей Весельницкой летом 2016 года. Противники главы американской администрации утверждают: ее целью была передача компромата на Хилари Клинтон. На самом деле, говорится в заявлении, Трамп-младший и Весельницкая обсуждали проблему усыновления американцами российских детей. Да и Трамп лично ничего не писал.

"Он, конечно, ничего не диктовал, но все взвесил и дал свои предложения, как это сделал бы любой отец. Заявление, которое было опубликовано, является подлинным, в нем никаких неточностей. Но демократы продолжают использовать этот трюк и делают все возможное, чтобы об этом писали в газетах каждый день", - отметила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Заседание Сената США: на место уволенного Трампом главы ФБР Коми большинством голосов утверждается замглавы Минюста Кристофер Рэй. Назначение сенаторы сопровождают комментариями.

"Директор ФБР работает не только для одного президента. Он служит Конституции и народу Соединенных Штатов. Он должен быть независимым. ФБР заслуживает сильного и честного лидера. Господин Рей, на мой взгляд, показал себя таким лидером. И это очень важно. Потому что никогда раньше нормам права и нашим правоохранительным органам не угрожало политическое вмешательство, которое идет с самого верха", - заявил сенатор от штата Коннектикут Ричард Блюменталь.

Законодатели, прежде всего демократы, продолжают настаивать: Джеймса Коми с поста директора ФБР Трамп уволили за то, что он вел расследование о связях президента с Россией и рассчитывают, что новый директор ведомства его продолжит.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".