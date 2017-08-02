Минобороны установило имена практически всех участников ВОВ

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Отныне как такового "неизвестного солдата" не существует. Минобороны установила имена более 98% участников Великой Отечественной войны. В открытом доступе материал появится в онлайн базах данных "Мемориал" и "Подвиг народа", обработка документов будет завершена до 24 ноября 2017 года.

Минобороны России установила личности более 98% участников Великой Отечественной войны, передает "Интерфакс" слова начальника Управления ведомства по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимира Попова.

"Все наши солдаты и офицеры, которые были призваны на фронт, порядка 98, даже больше, процентов они известны, они сейчас находятся в открытом доступе. Сейчас можно с уверенностью сказать то, что как такового "неизвестного солдата" не существует", - отметил он.

Все данные планируют разместить в онлайн базах данных "Память народа" и "Мемориал", обработка материалов должна завершиться до 24 ноября 2017 года. Интернет-портал "Память народа" объединяет в себе базу данных "Мемориал", в которой содержится информация о погибших во время ВОВ, и базу данных "Подвиг народа", содержащий данные о наградах участников войны.

Сейчас Управление по увековечению памяти погибших при защите Отечества занимается исследованием документов германских концлагерей, которые вывезли в США.

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