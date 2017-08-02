Лавров планирует встретиться с Тиллерсоном в Маниле

Теги: Политика сша лавров встреча россия тиллерсон

Министерство иностранных дел готовит встречу Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Маниле в рамках форума АСЕАН. По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, сторонам осталось согласовать некоторые детали.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен встретиться на форуме АСЕАН в Маниле с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на замглавы МИД Сергея Рябкова.

По его словам, российская сторона рассчитывает на конструктивный настрой США в ходе встречи. Лавров и Тиллерсон намерены обсудить вопросы, давно отягощающие отношения двух стран.