11:40, 02 августа 2017

У берегов Турции затонула туристическая лодка с 11 людьми

Теги:  В мире  турция  пострадавшие  туристы  судно

У берегов Турции в районе города Мармарис затонула туристическая лодка с 11 людьми на борту. Спасти удалось восемь человек, еще трое пока не найдены. Национальность пострадавших в настоящее время неизвестна.

У берегов Турции в районе города Мармарис затонула туристическая лодка с 11 людьми на борту. об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, спасти удалось восемь человек. Еще трое пока не найдены. Национальность пострадавших в настоящее время неизвестна.

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