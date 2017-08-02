У берегов Турции затонула туристическая лодка с 11 людьми

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У берегов Турции в районе города Мармарис затонула туристическая лодка с 11 людьми на борту. Спасти удалось восемь человек, еще трое пока не найдены. Национальность пострадавших в настоящее время неизвестна.

У берегов Турции в районе города Мармарис затонула туристическая лодка с 11 людьми на борту. об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, спасти удалось восемь человек. Еще трое пока не найдены. Национальность пострадавших в настоящее время неизвестна.