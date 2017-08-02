На вокзалах Москвы появились электронные очереди

Теги: Транспорт поезд москва

Почти на всех железнодорожных вокзалах Москвы, кроме Савеловского, до конца 2017 года появятся системы электронных очередей для покупки билета на поезд дальнего следования. Схема будет действовать по аналогии очередей в "Сбербанке". Пробная версия уже работает на Ленинградском вокзале.

До конца 2017 года почти на всех железнодорожных вокзалах Москвы появится система электронных очередей для покупки билета на поезд дальнего следования, сообщает "МИР 24".

Пассажирам нужно будет выбрать услугу в терминале и получить талончик с номером, а затем отслеживать свою позицию на электронном табло. Когда очередь подойдет, то на нем загорится номер талончика и номер окна билетной кассы. Такой механизм позволит равномерно распределить нагрузку на кассы и увеличить скорость обслуживания пассажиров.

Терминалы и табло уже появились на Ленинградском вокзале, электронная очередь работает в тестовом режиме. Ожидается, что к концу года эта система заработает еще на семи столичных вокзалах. На Савеловском направлении электронной очереди не будет, поскольку в расписании нет поездов дальнего следования.

По словам представителя РЖД, для пассажиров пригородного сообщения нет острой необходимости ставить подобную систему, поскольку у них больше альтернатив при покупке билетов.

Ранее президент РЖД Олег Белозеров заявил, что система электронных очередей в кассы поездов дальнего следования появится на 24 крупнейших вокзалах России.

Читайте также:

Собянин анонсировал строительство новых линий метро в Новой Москве

"Розовую" ветку московского метро достроят к концу 2018 года

Электробусы появятся в Москве в 2018 году

В РЖД заявили о безопасности пригородных электричек