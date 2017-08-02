В Кремле допустили возможность присутствия в Сирии добровольцев из России

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Достоверные данные о количестве погибших российских военных поступают только по линии Минобороны страны. Ранее СМИ писали о 40 погибших российских военных в Сирии за полгода. В свою очередь Минобороны заявили о 34 погибших с сентября 2015 года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что официальные данные о погибших российских военных во время операций в Сирии предоставляет только Минобороны страны, передает его слова "Интерфакс".

Спикер Кремля добавил, что если в САР есть какие-то российские граждане в виде добровольцев, то это не имеет отношения к оборонному ведомству.

Ранее агентство Reuters сообщило о 40 погибших российских военных в Сирии с начала года. По данным Минобороны с начала операции в Сирии (сентябрь 2015 года) погибли 34 военных.

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