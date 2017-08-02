Как преобразится Ходынское поле после ремонта

Теги: Москва благоустройство парк

На территории Ходынского поля идут работы по созданию нового парка. Это будет комфортная городская территория, где площадки для разных видов досуга будут органично вписаны в природную среду с зелёными насаждениями и водоёмами.

Глядя на эту масштабную стройку, сложно поверить, но совсем скоро "сидя на красивом холме", можно будет любоваться новым парком на Ходынском поле. Собственно, холмов здесь возникнет четыре. На одном появится композиция "зеркальный лабиринт". А на самом высоком (он порядка десяти метров) установят гигантские качели. Обещают и чувство полёта, и великолепный обзор, передает "ТВ Центр".

"С холмов можно будет наблюдать сцену, которая будет расположена на центральном бульваре, где мы с вами находимся. Так же на центральном бульваре расположатся различные павильоны, начиная от туалетов, комнаты матери и ребенка и заканчивая общепитом, кафе, детским игровым центром. Ну, все то, что хотели жители", - рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Гаджимурад Изутдинов.

Больше всего жители, конечно, хотели увидеть на Ходынке зелёную зону. Часть её бережно сохранили с прежних времен. А тысячу с лишним деревьев и тридцать тысяч кустарников еще предстоит высадить.

"Это и клён остролистный, и берёза, и ива, и каштан. То есть большое разнообразие, чтобы каждый из видов деревьев мог себя представить в разное время", - указала главный архитектор компании-проектировщика Ольга Макаренко.

Будет на Ходынке и динамический фонтан, и искусственный пруд. И о том, что на этом месте раньше был аэродром, напомнят: на детской площадке "Авиатор" появится игровой комплекс "Самолет". Создание парка запланировано в два этапа. После открытия строящейся рядом станции метро "ЦСКА" благоустройство продолжат. Прохладное лето 2017 года строителям вообще оказалось на руку. Никто не купается, можно и в зонах отдыха спокойно трудиться. Тот же "Левобережный" - место популярнейшее у москвичей, в жаркие дни бывает до пяти тысяч отдыхающих! Сегодня и здесь стройка.

Это будет пляж с золотым песком и комфортным входом в реку. И собственно со всей пляжной инфраструктурой. Обещают и волейбольную площадку, и воркаут с турниками и тренажерами. Строят уже и набережную с променадом и хорошим освещением, и велодорожки, уводящие в лесную зону. В общем, "Левобережный" обещает превратиться в современнейшее место отдыха. Откроют его в сентябре с расчетом уже на будущее жаркое лето.

Юлия Богоманшина, Александр Голубев, "ТВ Центр".