Центры госуслуг упрощают систему приема документов по покупке жилья

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В некоторых московских центрах госуслуг стало проще оформить документы при приобретении и смене жилья.

В центрах "Мои документы" теперь можно сразу оформить весь комплекс бумаг при смене места жительства и приобретении квартиры. Новые услуги оказывают по принципу "одного окна", сообщает "ТВ Центр".

Универсальные специалисты центров занимаются тем, что раньше делали сотрудники нескольких организаций - в частности, Единого госреестра и БТИ. За один визит также можно внести изменения в сведения о воинском учёте, сделать перерасчёт коммунальных платежей, оформить льготы, субсидии, резидентное парковочное разрешение.

Весь пакет документов в случае приобретения жилья сейчас можно получить в 11 московских МФЦ. А при смене места жительства - в 10. При этом район проживания не имеет значения. Единственное исключение - услуги военного комиссариата. В этом случае нужно обращаться по месту жительства.