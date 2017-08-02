Байкеры требуют объективного расследования ДТП в Коломенском проезде

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Московские байкеры встревожены очередным резонансным преступлением на дороге. Водитель легковой машины насмерть сбил мотоциклиста - опытного инструктора по вождению. И пока виновнику этой аварии удаётся избегать ответственности. Как выяснилось, он не раз менял документы, имя и фамилию.

Пустая проезжая часть – время на этих кадрах близится к 11 вечера. Внезапно перед мотоциклом Honda, двигающимся прямо, возникает препятствие – Lada Priora. После удара байкер едва не вылетает на встречную полосу, передает "ТВ Центр".

"Этот автомобиль принял резкий маневр налево через три полосы попутного движения. Решил развернуться по всей вероятности. И совершил столкновение с моим товарищем Максимом", - рассказал мотоциклист Дмитрий Шутин.

Дмитрий ехал на мотоцикле следом. И лишь чудом избежал столкновения. Подбежав к другу, заметил: шлем 46-летнего Максима Потапова сильно поврежден – основной удар после столкновения пришелся на голову.

Бригада медиков оказалась на месте происшествия через считанные минуты - скорые по Коломенскому проезду курсируют регулярно. Рядом расположена клиническая больница номер №79. Однако спасти мужчину не удалось.

Еще до приезда дорожных инспекторов водитель, управлявший "Приорой", подходил к пострадавшему и даже признал вину. Но как говорят очевидцы, сразу отошел – якобы выставить знак аварийной остановки. И скрылся, бросив машину и документы.

Эти данные байкеры узнали из документов в салоне авто. Выяснилось, Тимур, он же Арсен, водительские права получал в Петербурге и вообще часто менял документы, а еще имя и фамилию. Однако брошенная Lada Priora оформлена на другого – пожилого человека – его в момент происшествия очевидцы не помнят. Сообщество байкеров скорбит об утрате товарища и намерено приложить все усилия, чтобы расследование было доведено до логического завершения. Максим Потапов работал инструктором в мотошколе, учил грамотному и аккуратному вождению. У Максима остались жена, дочь и внук. Родные и близкие находят необъяснимым, почему виновник ДТП по-прежнему на свободе.

Сотрудники полиции пока дают прессе лишь формальный комментарий. "21 июля в районе улицы Коломенский проезд произошло ДТП с участием двух транспортных средств: мотоцикла и легкового автомобиля. По данному факту возбуждено уголовное дело статьи 264-й уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводится расследование", - сообщила руководитель управления внутренних дел по Южному административному округу Москвы Наталья Мальцева.

Смертельное ДТП в Коломенском проезде – вторая резонансная авария этим летом в столице. 26 июня на Кутузовском проспекте Mercedes влетел в мотоцикл Yamaha. 23-летний байкер Аркадий Дымов погиб. Другой Аркадий – Смелов, вероятнее всего, спровоцировавший столкновение и пытавшийся скрыться с места происшествия на дорогой иномарке, сейчас находится под стражей. Ему грозит до четырех лет колонии.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".