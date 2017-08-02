Судебный процесс по делу Улюкаева начнется 8 августа

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Судебный процесс по делу в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева начнется 8 августа. Экс-главу МЭР обвиняют в получении взятки в 2 миллиона долларов.

Процесс по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева начнется 8 августа. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Замоскворецкого суда Эмилию Хиль.

"Заседание по уголовному делу в отношении обвиняемого Алексея Улюкаева назначено на 8 августа", - сказала она.

Улюкаев был задержан с поличным в офисе "Роснефти" 15 ноября 2016 года. По версии следствия, в компанию он приехал за взяткой, которую требовал за подготовку документов по продаже госкорпорации пакета акций "Башнефти". Улюкаева обвиняют в получении взятки в 2 миллиона долларов.

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