Ответственного за конвоирование в Мособлсуде может ждать уголовное наказание

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Лицо, ответственное за конвоирование в Мособлсуде, может понести уголовную ответственность. В настоящее время руководство ГУ МВД Московской области назначило служебную проверку в связи с инцидентом в суде.

Отвечавший за конвоирование в Мособлсуде может понести уголовную ответственность. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Ответственный за конвоирование в Мособлсуде, где произошло нападение членов "банды ГТА" на полицейских, в случае выявления нарушения конвоирования может понести ответственность, вплоть до уголовной", - сказал он.

Ранее стало известно, что руководство ГУ МВД по Московской области назначило проведение служебной проверки в связи с инцидентом. Как сообщил источник, для конвоирования фигурантов дела "банды ГТА" должны были выделить по два человека на каждого подсудимого.

Накануне пятеро подсудимых по делу "банды ГТА" напали на конвоиров в лифте здания Мособлсуда. В результате перестрелки трое арестованных были ликвидированы и двое ранены. Также во время стрельбы огнестрельное ранение получил сотрудник Росгвардии, еще двое полицейских были травмированы. По данному факту СКР возбудил уголовное дело.

Как рассказал ветеран конвойной службы, число конвоиров при доставке "банды GTA" было снижено в 5 раз: пятерых подсудимых должны были сопровождать не два, а 10 охранников. Кроме того, инструкцией запрещено пользоваться лифтом при сопровождении подсудимых.