13:55, 02 августа 2017

Скарамуччи перевел в шутку свои скандальные заявления о бывших коллегах

Теги:  В мире  сша  белый дом

Экс-директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи сообщил, что его скандальные заявления о коллегах – это шутка, которая не должна была попасть в прессу. На прошлой неделе Скарамуччи назвал руководителя Белого дома "чертовым параноидальным шизофреником", а помощник президента, по его мнению, обслуживает только свои интересы.

Экс-директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи, заявил, что нелестные заявления в отношении коллег во время интервью с журналистом New Yorker Райаном Лицца, были сказаны в шутку, сообщает РИА Новости.

Скарамуччи уточнил, что тон беседы не предполагал дальнейшую публикацию в прессе, а до этого инцидента "семьи Лицца и Скарамуччи дружили более 50 лет".

"Большая часть из того, что я сказал, было иронией и шуткой. По закону это могло идти под запись, но по характеру беседы было ясно, что запись должна быть выключена. И он (Лицца- прим. ред.) знал это", - пожаловался Скарамуччи.

В свою очередь Лицца сообщил, что ему ничего не известно о полувековой дружбе их семей и отметил, что это не причина скрывать интервью, которое шло под запись.

Скандал разгорелся 28 июля, когда Скарамуччи в интервью журналисту Лицца обозвал главу аппарата президента Трампа "чертовым параноидальным шизофреником" и обвинил помощника президента по стратегическим вопросам Стивена Бэннона, заявив, что тот служит в Белом доме на благо собственных интересов. Позднее он написал в Twitter, что любит использовать красочные выражения и совершил ошибку, доверившись репортеру.

31 июля президент США Дональд Трамп уволил Энтони Скарамуччи с поста директора Белого дома по коммуникациям спустя 10 дней после назначения. В прессе его называют причиной отставки главы аппарата Белого дома Райнса Прибаса и пресс-секретаря Трампа Шона Спайсера.

В свою очередь телеканал CNN со ссылкой на главу аппарата Белого дома Джона Келли, заявил, что новым директором по коммуникациям может стать официальный представитель министерства внутренней безопасности США Дэвид Лэпан.

Другие новости

В других СМИ