Скарамуччи перевел в шутку свои скандальные заявления о бывших коллегах

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Экс-директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи сообщил, что его скандальные заявления о коллегах – это шутка, которая не должна была попасть в прессу. На прошлой неделе Скарамуччи назвал руководителя Белого дома "чертовым параноидальным шизофреником", а помощник президента, по его мнению, обслуживает только свои интересы.

Экс-директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи, заявил, что нелестные заявления в отношении коллег во время интервью с журналистом New Yorker Райаном Лицца, были сказаны в шутку, сообщает РИА Новости.

Скарамуччи уточнил, что тон беседы не предполагал дальнейшую публикацию в прессе, а до этого инцидента "семьи Лицца и Скарамуччи дружили более 50 лет".

"Большая часть из того, что я сказал, было иронией и шуткой. По закону это могло идти под запись, но по характеру беседы было ясно, что запись должна быть выключена. И он (Лицца- прим. ред.) знал это", - пожаловался Скарамуччи.

В свою очередь Лицца сообщил, что ему ничего не известно о полувековой дружбе их семей и отметил, что это не причина скрывать интервью, которое шло под запись.

Скандал разгорелся 28 июля, когда Скарамуччи в интервью журналисту Лицца обозвал главу аппарата президента Трампа "чертовым параноидальным шизофреником" и обвинил помощника президента по стратегическим вопросам Стивена Бэннона, заявив, что тот служит в Белом доме на благо собственных интересов. Позднее он написал в Twitter, что любит использовать красочные выражения и совершил ошибку, доверившись репортеру.

31 июля президент США Дональд Трамп уволил Энтони Скарамуччи с поста директора Белого дома по коммуникациям спустя 10 дней после назначения. В прессе его называют причиной отставки главы аппарата Белого дома Райнса Прибаса и пресс-секретаря Трампа Шона Спайсера.

В свою очередь телеканал CNN со ссылкой на главу аппарата Белого дома Джона Келли, заявил, что новым директором по коммуникациям может стать официальный представитель министерства внутренней безопасности США Дэвид Лэпан.