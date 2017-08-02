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Итоги работы инновационного центра "Сколково" за 2016 год обсудили в среду на заседании попечительского совета фонда. Его провёл Дмитрий Медведев.

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, в работу вовлечены более полутора тысяч компаний, которые занимаются внедрением новейших разработок. Причем, 10 процентов из них выходят уже на мировые рынки. А выручка резидентов центра за год достигла почти 50 миллиардов рублей. Медведев назвал "Сколково" проектом построения экономики будущего, передает "ТВ Центр".

"За прошедшие годы "Сколково" действительно превратилось практически в настоящий город. Здесь работает более трех тысяч человек. И для студентов, преподавателей, сотрудников инновационных компаний строятся жилые кварталы, формируется уникальная городская среда, с применением новейших архитектурных и инженерных решений, основанная на современных экологических технологиях. Поддержке "Сколково" мы уделяем особое внимание", - заявил Медведев.