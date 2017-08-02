14:19, 02 августа 2017

Могерини: четыре страны вслед за ЕС продлили санкции против России

Теги:  Политика  евросоюз  санкции  черногория  норвегия  албания  россия  украина

Европейский союз приветствовал присоединение четырех стран к продлению экономических санкций в отношении России. Как сообщила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, Албания, Черногория, Норвегия и Украина будут обеспечивать соответствие своей национальной политики решению Совета ЕС.

К продлению экономических санкций в отношении России присоединились Албания, Черногория, Норвегия и Украина. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини.

"Они будут обеспечивать, чтобы их национальная политика соответствовала принятому решению Совета ЕС", - сказала она.

По словам Могерини, Евросоюз приветствует присоединение этих стран к европейским санкциям. Решение о продлении "секторальных" ограничительных мер до 31 января 2018 года было принято Советом ЕС 28 июня 2017 года. 

Албания и Черногория являются кандидатами на вступление в Евросоюз, Норвегия – член Европейского экономического пространства.

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