Минобороны назвало "заказной" статью Reuters о потерях России в Сирии

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Минобороны России считает публикацию агентства Reuters о 40 погибших российских военных в Сирии попыткой дискредитировать военную операцию. Ведомство заверило, что не существует никаких тайных захоронений и "контрактников из тайной организации".

Минобороны России опровергло сообщение агентства Reuters о 40 погибших военных во время операций в Сирии и назвало статью заказным материалом, сообщает РИА Новости.

"Выпущенная специально ко Дню ВДВ публикация британского Reuters о якобы массовых "тайных потерях" российских военнослужащих в Сирии не является в этом ряду исключением. Снова в качестве источников, - какие-то слухи, данные соцсетей и выдуманные разговоры с якобы "запуганными" анонимными "родственниками и знакомыми", - заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

В Минобороны отметили, что знают, кто стоит за заказом публикации и кто помогал ее готовить. Ведомство отметило, нет никаких "тайных" захоронений погибших российских военных в Сирии, никаких "контрактников из тайной организации".

Ранее агентство Reuters сообщило о 40 погибших российских военных в Сирии с начала года, в том числе служащих Вооруженных сил и представителей частных военных компаний. По данным Минобороны с начала операции в Сирии (сентябрь 2015 года) погибли 34 военных.

В свою очередь в Кремле не исключили, что в Сирии могут действовать добровольцы из России, но не имеющие никого отношения к Минобороны.