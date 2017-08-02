Рогозин объявлен персона нон грата в Молдавии

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В Министерстве иностранных дел Молдавии сообщили, что вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин объявлен в республике персона нон грата. Решение было принято на заседании правительства в среду по инициативе главы МИД Андрея Галбура.

Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин объявлен в Молдавии персона нон грата. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Министерство иностранных дел республики.

По данным ТАСС, решение было принято на заседании правительства в среду. Объявить Рогозина персона нон-грата предложил вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур.

28 июля румынские власти не пустили самолет с Рогозиным на борту в свое воздушное пространство. Российский вице-премьер направлялся в Кишенев на встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном.