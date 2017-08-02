В Москве-реке нашли пакеты и зацементированные коробки с останками людей

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На берегу Москвы-реки около улицы Борисовские пруды обнаружили останки трех человек. Они были упакованы в десять полиэтиленовых пакетов и две зацементированные картонные коробки. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

На южном берегу Москвы-реки вдоль улицы Борисовские пруды обнаружили два черных полиэтиленовых пакета с останками женщины, пишет "Ридус" со ссылкой на сообщение Следственного комитета по Москве.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по этому делу на этом же берегу Москвы-реки через несколько дней нашли еще восемь полиэтиленовых пакетов, а также две зацементированные картонные коробки с останками мужчины. Кроме того, на месте нашли фрагмент тазовой кости еще одного человека.

Уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц" расследуется ГСУ СКР по Москве.

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