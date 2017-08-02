В "Коломенском" обустроят веломаршрут
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Велосипедный маршрут протяженностью больше трех километров обустроят на территории музея-заповедника "Коломенское". Об этом в среду в своем аккаунте в Twitter сообщил Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что веломаршрут в "Коломенском" готов уже на 80 процентов. До конца лета планируется нанести разметку и установить специальные знаки, передает "ТВ Центр". Велосипедисты смогут полюбоваться главными достопримечательностями "Коломенского", среди которых дворец Алексея Михайловича.