В Сибири отель выплатил мужчине 50 тысяч рублей за вонь в номере

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Отель в Кемеровской области выплатил мужчине 50 тысяч рублей после жалобы на запах канализации в номере. Соответствующее постановление вынес суд после заявления одного из жильцов гостиницы на туристическую фирму.

В Кемеровской области отелю пришлось выплатить 50 тысяч рублей мужчине, который пожаловался на запах канализации в номере. Об этом сообщает "Русская планета".

Соответствующее постановление вынес суд после заявления одного из жильцов отеля на туристическую фирму. После жалобы на запах канализации в номере мужчина за свои деньги переселился в другую гостиницу и подал в суд, так как турфирма отказалась возмещать ему убытки.

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