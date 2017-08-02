Житель Петербурга не выходил из квартиры почти 30 лет

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Судебные приставы, которые пришли выселять из квартиры в Санкт-Петербурге пожилую супружескую пару, обнаружили, что мужчина не покидал помещение почти три десятилетия. Его жена страдает психическим заболеванием и буквально завалила квартиру мусором.

Житель Санкт-Петербурга не выходил из дома со времен распада СССР. Это обнаружили судебные приставы при выселении из квартиры пожилой супружеской пары, пишет Газета.ru.

При осмотре помещения приставы обнаружили полутораметровый слой мусора. По данным ФССП, женщина страдает психическим заболеванием и регулярно приносит в дом мусор с улицы. Ее муж сильно истощен, и не может самостоятельно покидать квартиру.

Мужчину доставили в больницу, женщину — в психиатрическую клинику.