Корреспондента НТВ избили в прямом эфире. Видео

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Корреспондент телеканала НТВ Никита Развозжаев пострадал во время прямого эфира. К нему подошел пьяный мужчина и начал мешать съемкам. Журналист попросил его отойти, после чего получил удар в челюсть.

Пьяный прохожий напал на корреспондента канала НТВ Никиту Развозжаева во время прямого включения из парка Горького в Москве. Репортаж был посвящен празднованию Дня ВДВ, сообщает сайт телекомпании.

Неожиданно к Развозжаеву подошел мужчина в футболке с логотипом украинской организации "Оплот" и начал ругаться матом. Попытки журналиста убрать его из кадра не увенчались успехом - неизвестный ударил его кулаком по лицу. Далее трансляция прервалась.

В полиции отметили, что нападавший не имеет никакого отношения к ВДВ. "Сегодня в полицию поступила информация по факту нанесения телесных повреждений корреспонденту одного из телеканалов в парке Горького. Прибывшими на место сотрудниками полиции подозреваемый был задержан и доставлен в ОМВД для дальнейшего разбирательства", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы главка МВД по Москве.