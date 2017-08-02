В Раде предложили привлечь США к "нормандскому формату"

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Депутаты Верховной Рады выступили за изменение Минских договоренностей. В частности, они предлагают включить США в переговоры по разрешению конфликта на Донбассе, ввести голубые каски на линию разграничения и создать новую дорожную карту.

Сопредседатель парламентской фракции украинского "Оппозиционного блока" Юрий Бойко предложил пересмотреть Минские договоренности и разработать новую дорожную карту по разрешению конфликта на Донбассе, передает РИА Новости.

Политик утверждает, что к "нормандскому формату" (Франция, Россия, ФРГ и Украина) необходимо добавить участие США, обеспечить присутствие миротворцев ООН на линии разграничения и перейти к политическому процессу урегулирования в рамках Минских соглашений.

Бойко добавил, что пересмотр договоренностей должен заключаться в создании новой дорожной карты в рамках последних телефонных разговоров "нормандской четверки".

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