В Раде предложили привлечь США к "нормандскому формату"
Депутаты Верховной Рады выступили за изменение Минских договоренностей. В частности, они предлагают включить США в переговоры по разрешению конфликта на Донбассе, ввести голубые каски на линию разграничения и создать новую дорожную карту.
Сопредседатель парламентской фракции украинского "Оппозиционного блока" Юрий Бойко предложил пересмотреть Минские договоренности и разработать новую дорожную карту по разрешению конфликта на Донбассе, передает РИА Новости.
Политик утверждает, что к "нормандскому формату" (Франция, Россия, ФРГ и Украина) необходимо добавить участие США, обеспечить присутствие миротворцев ООН на линии разграничения и перейти к политическому процессу урегулирования в рамках Минских соглашений.
Бойко добавил, что пересмотр договоренностей должен заключаться в создании новой дорожной карты в рамках последних телефонных разговоров "нормандской четверки".
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