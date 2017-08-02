Постпреды России и США при ООН обсудили борьбу с терроризмом

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя встретился со своим американским коллегой Никки Хейли. Стороны обсудили вопросы борьбы с терроризмом, а также ситуации в Сирии и Северной Корее. Дипломаты выразили надежду на укрепление взаимодействия между делегациями России и США на площадке ООН и в Совбезе.

Постпред России при ООН Василий Небензя обсудил борьбу с терроризмом и другие вопросы с коллегой из США Никки Хейли. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на постоянное представительство России при организации.

"Визит вежливости посла России в ООН Небензи к Никки Хейли", - сообщается в Twitter постоянного представительства России при ООН.

Как рассказал пресс-секретарь российской дипмиссии Федор Стржижовский, в ходе встречи стороны условились об улучшении координации усилий на площадке Совбеза ООН, в том числе по вопросам борьбы с терроризмом, а также ситуациям в Северной Корее, Сирии, Йемене и Ливии.

"С обеих сторон была выражена надежда на укрепление взаимодействия между двумя делегациями, являющимися постоянными членами СБ, несмотря на непростой момент в истории двусторонних отношений", - отметил Стржижовский.