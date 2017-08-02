Пять человек погибли в результате ДТП в Дагестане

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В Дагестане произошла авария с участием двух легковушек. В результате ДТП погибли пять человек. В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства происшествия.

В результате аварии с участием двух легковых автомобилей в Дагестане погибли пять человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

"Трагедия произошла на автодороге между населенными пунктами Бабаюрт и Сурикент сегодня примерно в 15:00. Пять человек погибли при столкновении автомобилей "Лада-Калина" и ВАЗ-2111", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте дежурят сотрудники правоохранительных органов. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

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