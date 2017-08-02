МИД предупредил россиян о гигантских очередях в аэропортах Европы
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Россиян предупредили о появлении больших очередей в некоторых европейских аэропортах. Это связано с тестированием системы усиленного контроля, введенного после терактов.
Ситуационно-кризисный центр МИД России предупредил россиян об гигантских очередях, которые образовались в аэропортах ряда европейских городов из-за введенной Евросоюзом единой системы контроля въезда и выезда для граждан третьих стран.
Единая система контроля предполагает регистрацию данных о порядке въезда и выезда граждан стран, не входящих в ЕС, при пересечении внешних границ сообщества, пишет ТАСС. Как ранее пояснили в Брюсселе, напоминает агентство, усиление контроля внешних границ ЕС осуществляется на фоне миграционного кризиса и роста террористической угрозы.
ДСКЦ МИД России призван обеспечивать мониторинг событий, вызывающих тревогу и озабоченность, и оперативное реагирование на ситуации, относящиеся к числу кризисных и чрезвычайных, затрагивающих безопасность граждан, учреждений и других объектов России за рубежом.
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