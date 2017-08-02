Тиллерсон отказался тратить $80 млн на борьбу с "влиянием России"

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отказался тратить 80 миллионов долларов на борьбу с террористической пропагандой и влиянием России в медиа, пишут американские СМИ. По данным здания Politico, Тиллерсон опасается, что задействование этих средств может вызвать раздражение Москвы.

Рекс Тиллерсон не хочет тратить почти 80 миллионов долларов, которые Конгресс выделил Госдепу для борьбы с российской кампанией по дезинформации, а также террористической пропагандой. Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на свои источники.

Издание приводит мнение бывшего высокопоставленного сотрудника Госдепа, который рассказал о нежелании внешнеполитического ведомства задействовать этот фонд из-за опасений вызвать раздражение Москвы. Кроме того, ответственные за освоение этих средств чиновники не предоставили четкого плана действий.

Politico не исключает, что отказ Тиллерсона тратить 80 миллионов связано с курсом Дональда Трампа на сокращение бюджета государственных структур.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в выборы президента в 2016 году. В частности, на российских хакеров возложили ответственность за взлом серверов Демократической партии. По мнению демократов, именно поэтому на выборах проиграл их кандидат. Однако прямых доказательств и результатов официального расследования представлено не было.

Россия регулярно опровергает эти обвинения. Владимир Путин ранее заявил, что Москва не влияла на выборы, хотя сами США регулярно вмешиваются в политические процессы по всему миру.