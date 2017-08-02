Прокуратура начала проверку по факту нападения на корреспондента НТВ

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Столичная прокуратура проводит проверку по факту нападения на корреспондента телеканала НТВ Никиту Развозжаева во время прямого эфира из парка Горького. Ведомство поручило органам полиции изучить все обстоятельства произошедшего и принять меры в отношении подозреваемого мужчины.

Прокуратура столицы взяла на контроль ход проведения проверки по факту нападения на корреспондента телеканала НТВ Никиту Развозжаева во время прямого включения из парка Горького в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Органам полиции поручено изучить все обстоятельства произошедшего и принять меры к привлечению виновного лица к установленной законом ответственности. Прокуратура Москвы контролирует исполнение данного поручения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в парке Горького во время прямого эфира к корреспонденту НТВ Никите Развозжаеву подошел пьяный мужчина и начал мешать съемкам. Журналист попросил его отойти, после чего получил удар в челюсть. Затем нападавший был задержан и доставлен в отделение полиции.

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