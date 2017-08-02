Минтруд спросит россиян о мерах повышения рождаемости

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Россияне смогут высказать свои пожелания о мерах повышения рождаемости. Соответствующий опрос запустило Министерство труда.

Министерство труда и социальной защиты запустило опрос о мерах повышения рождаемости и поддержке семей с детьми. Ответы россиян помогут ведомству оценить эффективность мер демографической политики и улучшить их.

Анкета размещена на главной странице официального сайта Минтруда. Всем желающим предлагается ответить на вопросы, на некоторые из них есть несколько вариантов ответов. Некоторые вопросы требуют письменного ответа с пояснениями. В конце анкеты участникам опроса предлагается рассказать о себе.

Опрос проводится до 10 сентября включительно.