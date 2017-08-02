Российское посольство в Дамаске вновь подверглось обстрелу

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Посольство России в Дамаске в среду вновь подверглось минометному обстрелу со стороны позиций боевиков террористических организаций. Как сообщили в МИД, два снаряда упали на территорию дипмиссии, еще два – разорвались рядом с забором посольства. Жертв среди дипломатов нет.

Боевики террористических группировок в среду вновь обстреляли комплекс зданий посольства России в Дамаске. Об этом сообщили в российском МИД.

По данным ведомства, два снаряда упали на территорию дипмиссии, еще два – разорвались рядом с забором посольства. Жертв и пострадавших среди дипломатом и мирного населения нет. Сами здания получили незначительный ущерб.

"Решительно осуждаем террористические атаки против российского дипломатического представительства в Дамаске. Хотели бы еще раз напомнить, что Россия неоднократно привлекала внимание к варварскому характеру обстрелов, которым террористы на регулярной основе подвергают жилые кварталы Дамаска и других густонаселенных сирийских городов", - говорится в заявлении МИД России.

На Смоленской площади также надеются, что "морально-этические нормы коллег из ряда западных стран в Совете Безопасности ООН позволят дать должную публичную оценку этой преступной акции".

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