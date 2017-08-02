ЦБ посоветовал россиянам меньше думать об инфляции во избежание роста цен

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Чем больше россияне думают об инфляции, тем больше у производителей возможностей поднимать цены на товары и услуги. Об этом заявил глава департамента исследований ЦБ Александр Морозов. Низкие инфляционные ожидания - это залог стабилизации цен в экономике, констатировал он в своем обращении в рамках проекта "Понятная экономика".

Банк России подготовил очередной выпуск своего проекта "Понятная экономика". В опубликованном на YouTube ролике директор департамента исследований и прогнозирования Центробанка Александр Морозов рассказал россиянам о "секрете" инфляции.

В частности, он порекомендовал согражданам меньше думать об этом явлении, так как именно такие настроения в обществе подталкивают производителей поднять цены.

"Если наши инфляционные ожидания высоки, мы считаем, что нормально, когда цены постоянно пересматриваются, это дает возможность части производителей действительно очень часто и сильнее повышать цены на свою продукцию, не боясь того, что потребители уйдут к конкурентам. Поэтому низкие инфляционные ожидания - это залог стабилизации цен в экономике", - констатировал Морозов.

Источник видео: Банк России/YouTube

По его словам, люди склонны оценивать общий уровень инфляции по изменениям цен на товары, которые они покупают сами, и это зачастую ошибочно. "Поэтому, когда цены на эти товары и услуги растут, скажем, на 10%, мы склонны считать, что такими темпами растут и цены на другие товары и услуги, которые мы потребляем. В реальности цены на многие товары и услуги не растут или даже снижаются", - подчеркнул он.

По данным Росстата, в июне инфляция составила 4,4% по сравнению с июнем прошлого года.

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