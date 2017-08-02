Центральный участок зеленой линии московского метро закроют 6 августа

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На Замоскворецкой линии столичного метро в воскресенье не будет движения поездов между станциями "Белорусская" и "Новокузнецкая". На вход и выход закроют станции "Маяковская", "Тверская" и "Театральная". Работа зеленой ветки возобновится в обычном режиме в понедельник утром.

В предстоящее воскресенье из-за ремонта путевой инфраструктуры будет закрыт центральный участок Замоскворецкой линии столичного метро. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу подземки.

"В воскресенье в течение всего дня не будет движения поездов между станциями "Белорусская" и "Новокузнецкая". На вход и выход будут закрыты станции "Маяковская", "Тверская" и "Театральная", - говорится в сообщении.

Поезда будут ходить на участках между станциями "Речной вокзал" и "Белорусская", а также "Алма-Атинская" – "Новокузнецкая". Работа зеленой ветки возобновится в обычном режиме в понедельник в 5:30.

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