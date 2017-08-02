Байкер погиб в ДТП на юго-западе Москвы. Видео

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На проспекте Вернадского в столице произошла авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля. В результате ДТП байкер скончался на месте происшествия. В интернете появилась видеозапись данного инцидента.

В результате аварии на проспекте Вернадского в столице погиб мотоциклист. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

На видеозаписи видно, как байкер проехал перекресток на красный сигнал светофора и врезался в иномарку. "Вечером 1 августа на проспекте Вернадского, дом 47 водитель мотоцикла совершил столкновением с автомобилем Chrysler. От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия", - отметили в ГИБДД.

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