Трамп подписал закон о новых санкциях против России

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Президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление представителя Белого дома. Новые санкции предусматривают, в частности, сокращение максимального срока финансирования банков и нефтегазовых компаний, которые находятся под санкциями.

Дональд Трамп в среду подписал закон о введении новых санкций в отношении России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление представителя Белого дома.

Документ о введении санкций против России, а также Ирана и КНДР, был принят Сенатом на прошлой неделе. Ранее его большинством голосов одобрил Конгресс США. При этом закон ограничивает самого Трампа в правах — он не сможет снять санкции без одобрения Конгресса.

Новые антироссийские санкции предусматривают сокращение максимального срока рыночного финансирования банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 30 дней, а также ужесточение ограничений на передачу технологий для разведки и добычи российской нефти на глубоководье, на арктическом шельфе и в сланцевых формациях. Кроме того, предлагается ввести ограничительные меры на экспортные трубопроводы и против нефтегазовых компаний из третьих стран, работающих с Россией.

На прошлой неделе Москва, не дожидаясь подписания Трампом закона, объявила об ответных мерах в отношении США. С 1 августа американские дипломаты в Москве не смогут использовать ряд зданий, принадлежащих дипкорпусу. С 1 сентября американское посольство должно сократить количество своих сотрудников.

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