МИД России назвал "тотальной зачисткой" задержание журналиста на Украине

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Задержание житомирского журналиста Василия Муравицкого на Украине свидетельствует о "тотальной зачистке информационного пространства Украины под нужды правящего режима". Об этом заявили в МИД России. Муравицкого подозревают в госизмене из-за сотрудничества с российскими СМИ.

Служба безопасности Украины осуществляет травлю житомирского журналиста Василия Муравицкого, которого подозревают в госизмене из-за сотрудничества с российскими СМИ. Об этом заявили в МИД России.

"Это лишь очередной эпизод в раскручиваемой Киевом под предлогом борьбы с "пропагандой агрессора" кампании по жестокому силовому подавлению оппозиционных журналистов, тотальной зачистке информационного пространства Украины под нужды правящего режима", - заявили на Смоленской площади. Там подчернили, что счет таким случаям идет на десятки. В частности, это относится к гонениям на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву.

По мнению российской стороны, "совершенно очевидно, что таким "вражеским агентом" может быть назначен любой адекватный украинский журналист, который перейдет дорогу официальному Киеву".

В МИД России также отметили ситуацию с массовым закрытием российских новостных и интернет-ресурсов на Украине, а также масштабные преследования и силовое давление на украинских журналистов. Дипломаты призвали своих европейских коллег обратить внимание на эту проблему.

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